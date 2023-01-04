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В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 662 человека

12:17
  • среда
  • 04 января 2023

Подтверждено 45 летальных исходов

Оперштаб ко контролю за распространением коронавируса сообщил, что за минувшие сутки в России с ковидом госпитализированы 662 человека.

"Выписано в связи с выздоровлением 4942 человека, на 9,9% меньше по сравнению с 3 января. Выявлено 3328 новых случаев COVID-19, подтверждено 45 летальных исходов", - уточняется в сообщении.

В Москве суточный прирост новых случаев составил 1046, в Санкт-Петербурге - 328, в Московской области - 38 человек.

За все время пандемии в России зарегистрировано 21 813 839 случаев COVID-19, умерли 393898 пациентов.

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