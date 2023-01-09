Гороскоп на сегодня, 9 января, для всех знаков зодиака

Звезды подскажут, как провести первый рабочий день 2023 года

Овны

Первый рабочий день года - чем не праздник? Переключиться на дела офисные пока не получится, так что с легким сердцем общайтесь, сегодня день коллективных энергий.

Тельцы

Представители знака, мечтающие о новой работе, удачно начнут этот год. Это благоприятный день для трудоустройства или разговора с начальством о повышении зарплаты.

Близнецы

Марс в вашем знаке вовсю заигрывает с веселой и компанейской Венерой. Вы можете делать то же самое, все равно этот день не особо подходит для серьезных дел.

Раки

В ваших финансовых делах - легкий шторм: нужно срочно что-то оплатить, пересчитать. Старайтесь не слишком полагаться на эмоции, лучше опирайтесь на цифры!

Львы

Луне сегодня не очень комфортно в вашем знаке, поэтому не хватайтесь сразу за все. Дайте себе время на адаптацию, не пытайтесь резко развивать бурную деятельность.

Девы

Отлично думается, хорошо работается: вы среди тех везунчиков, у которых сегодня все хорошо. Включайтесь в работу, если хотите сделать хороший старт.

Весы

Ваша личная жизнь оживится, появятся новые знакомства и симпатии из числа хорошо знакомых людей. Постарайтесь, чтобы любовная эйфория не помешала работе.

Скорпионы

День тонких энергий, которые ощутят самые чувствительные представители знака. Они смогут написать прекрасные стихи, музыку, подобрать важные слова для своих близких.

Стрельцы

Не отказывайтесь от общения, особенно с женщинами: оно принесет пользу. Вы сможете сегодня мягко войти в рабочий ритм или найти новые источники вдохновения.

Козероги

Сегодня противоположный пол будет каким-то образом помогать вам зарабатывать деньги. Просите помощи или советов, будьте искренними - это самая лучшая стратегия.

Водолеи

Венера в вашем знаке в прекрасном аспекте с Марсом в Близнецах: это означает, что у вас отличные перспективы в любых делах. Действуйте, не сомневайтесь в себе!

Рыбы

Весь день вам будет хотеться домой. И это неудивительно, ведь там продолжаются праздники! Придут гости, или вы снова зажжете свечи и продолжите отмечать Новый год.

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