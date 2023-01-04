ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В результате наводнений на Филиппинах погибло более 50 человек

10:33
  • среда
  • 04 января 2023

Стихия повредила 4,68 тыс. домов

В результате наводнений, вызванных проливными дождями на Филиппинах, погибли по меньшей мере 52 человека погибли, 18 числятся пропавшими без вести, передает ТАСС.

В Анталье произошло сильнейшее за 50 лет наводнение
Десятки человек пропали без вести после наводнения в Бразилии

Всего затопления затронули более 640,7 тыс. человек в 10 регионах республики. В девяти регионах зафиксировано 479 связанных с ударом стихии инцидентов. Это среди прочего наводнения и оползни.

Уточняется, что стихия повредила 4,68 тыс. домов на сумму 100 млн песо (1,78 млн долларов). Ущерб сельскому хозяйству оценивается в 245 млн песо (4,37 млн долларов).

Кроме того, наводнения повредили 141 дорогу и 14 мостов. В 63 городах зафиксированы перебои в электроснабжении.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Наводнение на Филиппинах
Наводнение на Филиппинах
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.