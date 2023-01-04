В результате наводнений на Филиппинах погибло более 50 человек

Стихия повредила 4,68 тыс. домов

В результате наводнений, вызванных проливными дождями на Филиппинах, погибли по меньшей мере 52 человека погибли, 18 числятся пропавшими без вести, передает ТАСС.

Всего затопления затронули более 640,7 тыс. человек в 10 регионах республики. В девяти регионах зафиксировано 479 связанных с ударом стихии инцидентов. Это среди прочего наводнения и оползни.

Уточняется, что стихия повредила 4,68 тыс. домов на сумму 100 млн песо (1,78 млн долларов). Ущерб сельскому хозяйству оценивается в 245 млн песо (4,37 млн долларов).

Кроме того, наводнения повредили 141 дорогу и 14 мостов. В 63 городах зафиксированы перебои в электроснабжении.

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