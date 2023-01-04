Польша обвинила Германию в неуважении

Германия заявила об отказе вести переговоры с Варшавой о репарациях за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны

Замминистра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик заявил, что отказ Германии обсуждать с Варшавой вопрос о репарациях свидетельствует о неуважительном отношении Берлина.

Как добавил дипломат, в ответе Берлина на польскую ноту "нет юридической аргументации".

"Этот ответ, сформулированный в одном предложении, показывает абсолютно неуважительное отношение к Польше и полякам", - цитирует Мулярчика агентство PAP.

По его словам, Германия "не проводит дружественную политику в отношении Польши, они хотят установить здесь свою сферу влияния и обращаться с Польшей как с вассалом".

Ранее Германия заявила об отказе вести переговоры с Варшавой о репарациях за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны.

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