Овечкин стал еще на два гола ближе к историческому рекорду НХЛ

До Гретцки - 86 шайб

Российский игрок "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил две шайбы в матче против "Баффало Сейбрз" в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

После этих голов на счету Овечкина стало уже 808 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Россиянин идет на втором месте в списке лучших снайперов лиги. Лидирует с 894 голами канадец Уэйн Гретцки.

При этом голы Овечкина не спасли "Вашингтон" от поражения. Столичные хоккеисты уступили в овертайме со счетом 4:5.

37-летний Овечкин выступает в НХЛ с сезона-2005/06. В сезоне-2017/18 он выиграл с "Вашингтоном" Кубок Стэнли.

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