На северо-западе Севастополя сбиты два беспилотника

Все службы работают в штатном режиме
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в Telegram о сработавших системах ПВО.
"Утром системы ПВО сбили два БПЛА над морем в районе Бельбека. Все службы работают в штатном режиме", - написал он.
В Крыму и Севастополе в настоящее время действует высокий уровень террористической опасности, а также режим среднего уровня реагирования.
Ранее ВСУ несколько раз предприняли попытки атаковать главную базу Черноморского флота. Три дрона пытались атаковать Севастополь с моря 22 ноября, они были уничтожены.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"