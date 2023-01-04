На северо-западе Севастополя сбиты два беспилотника

Все службы работают в штатном режиме

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в Telegram о сработавших системах ПВО.

"Утром системы ПВО сбили два БПЛА над морем в районе Бельбека. Все службы работают в штатном режиме", - написал он.

В Крыму и Севастополе в настоящее время действует высокий уровень террористической опасности, а также режим среднего уровня реагирования.

Ранее ВСУ несколько раз предприняли попытки атаковать главную базу Черноморского флота. Три дрона пытались атаковать Севастополь с моря 22 ноября, они были уничтожены.

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