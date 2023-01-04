В США нарастает парламентский кризис

В нижней палате Конгресса никак не могут выбрать председателя

В США - новый парламентский кризис. В нижней палате Конгресса, которая перешла под контроль республиканцев, никак не могут выбрать председателя. Такое происходит впервые за последние 100 лет. Работа законодательного органа, по сути, заблокирована. И кандидатура спикера - не единственный камень преткновения. Самые жаркие споры - по-прежнему вокруг Украины.

Нижняя палата американского Конгресса снова под контролем республиканцев. Но вот незадача - кабинет представителей никак не может приступить к работе. До сих пор не названо имя нового спикера, который сядет в кресло после ухода в отставку Нэнси Пелоси.

Такое впервые за 100 лет. Главный претендент на этот пост Кевин Маккарти не набирает положенных 218 голосов. За молоток спикера борются также его однопартиец Энди Баггс и демократ Хаким Джефри. Выбирать намерены до полной победы одного из трех кандидатов.

Впрочем, ближайшие два года для США будут полны скандалов, говорят эксперты. Республиканцы намереваются доказать причастность к коррупционным схемам почти каждого демократа из окружения Байдена. Сильней всего ополчились на сына президента - Хантера. Настроены решительно. Помешать могут лишь внутренние противоречия в партии. Например, там до сих пор не могут определиться - помогать Украине или нет. И если все-таки помогать, то насколько щедро? Пока же буквально в воздух улетают миллиарды долларов, выделенные уже в этом году.

Отбиться от российских ударов дорогого стоит. В статье NYT подсчитали, во сколько Киеву обходится сбить один беспилотник: "Один "Шахид" может стоить 20 тысяч долларов, а стоимость пуска ракеты - от 140 тысяч долларов за С-300 до полумиллиона долларов в случае с американскими NASAMS".

Накануне Владимир Зеленский провел телефонные переговоры сразу с четырьмя премьер-министрами. Нидерланды, Норвегия, Канада и Британия заверили президента Украины в полной и безоговорочной поддержке. При этом в Лондоне готовятся к очередной национальной забастовке: медики и железнодорожники требуют повышения зарплаты в связи с энергетическим кризисом.

Елена Макарова, Александр Званцев, "ТВ Центр"

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