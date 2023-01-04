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Хасбулатов будет похоронен в Чечне

14:38
  • среда
  • 04 января 2023

Последний председатель Верховного совета РСФСР скончался в возрасте 80 лет

Ушел из жизни Руслан Хасбулатов - один из наиболее ярких политиков начала 90-х, последний председатель Верховного совета РСФСР скончался в возрасте 80 лет на своей подмосковной даче, передает "ТВ Центр".

С именем Хасбулатова связаны трагические страницы становления новой России. В 1991-м он осудил действия ГКЧП и поддержал ратификацию Беловежских соглашений о распаде СССР. А в 1993-м выступил против Ельцина, отказавшись признавать президентский указ о роспуске парламента.

После расстрела и взятия Белого дома Хасбулатов был арестован, но уже в 1994-м освобожден по амнистии. В последние годы занимался научной деятельностью, возглавлял кафедру в Плехановском институте.

Хасбулатова похоронят завтра в Чечне - в его родовом селе под Грозным.

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Руслан Хасбулатов
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