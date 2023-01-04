"Краснодар" возглавил сербский тренер

Контракт подписан на два года

Пресс-служба футбольного клуба "Краснодар" сообщила о назначении нового главного тренера.

"Владимир Ивич сменил Александра Сторожука на посту главного тренера "Краснодара". С сербским специалистом подписан контракт на 2 года. Его ассистентами в "Краснодаре" станут Милош Веселинович и Синиша Гогич, а Христос Келпекис будет тренером по работе с вратарями", - говорится в сообщении.

Ранее Ивич тренировал израильский "Маккаби" из Тель-Авива, дважды выиграв чемпионат Израиля и один раз - Суперкубок страны. Также Ивич работал в английском "Уотфорде" и греческом ПАОКе.

"Краснодар" после 17 туров занимает в Российской премьер-лиге восьмое место с 25 очками.

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