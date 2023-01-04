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Виртуальная лаборатория по информатике стала самым популярным материалом в МЭШ в 2022 году

12:57
  • среда
  • 04 января 2023

Она помогает познакомиться с основами программирования и информационных технологий

Как сообщили на официальном сайте мэра и правительства Москвы, самым популярным образовательным материалом в библиотеке "Московской электронной школы" среди учеников 5-11-х классов в 2022 году стала виртуальная лаборатория по информатике.

"Она помогает познакомиться с основами программирования и информационных технологий, узнать о базовых и более сложных алгоритмах. За год к ней обратились почти 190 тыс. раз", - уточняется в сообщении.

Там также говорится, что среди электронных учебников у учеников пятых - девятых классов лидирует геометрия, которую открывали более 118 тыс. раз. В старшей школе на первом месте оказался учебник "Звездный английский язык" с 30,8 тыс. просмотров, а в начальной - учебник русского языка (16 тыс. обращений).

Наиболее востребованным приложением среди школьников всех параллелей стало "Грамота. Словари" (свыше 13 тыс. обращений). Самым востребованным видеоуроком стало занятие "Клеточное строение организмов", которое учащиеся пятых - девятых классов посмотрели более 1,5 тыс. раз.

В настоящее время в библиотеке МЭШ доступно более 1,7 млн единиц образовательного контента: это в том числе свыше 56,4 тыс. электронных сценариев уроков, 348 учебников, свыше 185 тыс. интерактивных образовательных приложений.

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Виртуальная лаборатория
Виртуальная лаборатория
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