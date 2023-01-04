ВС России продолжают наступление на донецком направлении

На южнодонецком направлении отбиты контратаки боевиков

Министерство обороны сообщило в ходе брифинга в среду, что ВС России уничтожили за сутки на купянском направлении более 40 военных ВСУ, а также - диверсионную группу ВСУ в Харьковской области.

Также отмечено, что истребительная авиация ВКС России в районе Краматорска в ДНР и Николаевской области сбила МиГ-29 и Су-25 Воздушных сил Украины.

Как добавили в Минобороны, российские войска продолжают наступление на донецком направлении, за сутки уничтожено свыше 100 военных ВСУ.

Кроме того, ВС России уничтожили пять диверсионно-разведывательных групп ВСУ в ЛНР и ДНР. Вместе с тем российские военные в ДНР уничтожили две РЛС контрбатарейной борьбы американского производства.

На краснолиманском направлении за сутки ВСУ потеряли более 150 военных убитыми и ранеными. ВС России отбили контратаки ВСУ на южнодонецком направлении, нанесли артиллерийские удары в ДНР и Запорожской области, уничтожены свыше 180 украинских военнослужащих.

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