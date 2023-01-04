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Мишустин поручил защитить российских предпринимателей

14:40
  • среда
  • 04 января 2023

Премьер провел встречу с руководителем Роспатента

Максимально защитить российских предпринимателей и их права на интеллектуальную собственность - в том числе и за рубежом и даже в недружественных странах - поручил сегодня премьер Михаил Мишустин, сообщает "ТВ Центр".

Глава кабмина провел встречу с руководителем Роспатента Юрием Зубовым. Мишустин отметил, что в условиях сильного санкционного давления нашей стране пытаются закрыть доступ к зарубежным высокотехнологичным продуктам. И сейчас важный аспект - регистрация прав интеллектуальной собственности.

"У нас в стране, как известно, очень большое количество предпринимателей, инноваторов, ученых, которые хотели бы зарегистрировать права на свои продукты, стремятся к этому, и для них нужно создать комфортные условия. Важно, чтобы процесс оформления прав интеллектуальной собственности был коротким. Насколько я знаю, у нас в стране он чуть более четырех месяцев. Это один из самых хороших результатов в мире. А в мире примерно от года до двух с половиной, это в среднем", - отметил Мишустин.

По словам Зубова, ведомство делает все, чтобы компании, которые занимаются импортозамещением и инновациями, быстрее адаптировались. Так, открыт новый цифровой IT-продукт. Изобретателям доступна поисковая платформа, в которой зарегистрировано более 150 миллионов единиц патентной информации.

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