Путин и Мирзиеев договорились укреплять сотрудничество

Лидеры провели телефонный разговор

В среду президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, сообщила пресс-служба Кремля.

"Подтверждено обоюдное стремление укреплять российско-узбекистанские отношения союзничества и стратегического партнерства, наращивать товарооборот, расширять взаимовыгодное сотрудничество в различных областях, включая энергетику", - говорится в сообщении.

Кроме того, Мирзиеев поблагодарил за гостеприимство, оказанное в Санкт-Петербурге 26–27 декабря 2022 года во время неформальной встречи глав государств-участников СНГ.

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