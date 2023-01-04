Путин поучаствовал в церемонии выхода на службу фрегата с "Цирконами"

"Адмирал Горшков" был принят в состав ВМФ в 2018 году

Перед выходом фрегата "Адмирал Горшков" в дальний морской поход президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции заслушал доклады министра обороны Сергея Шойгу и командира фрегата Игоря Крохмаля. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Сегодня у нас важное, если не сказать знаменательное, событие: фрегат "Адмирал Горшков" начинает дальний морской поход. Но здесь ничего необычного нет: это обычное дело, но на этот раз корабль оснащён новейшим гиперзвуковым ракетным комплексом "Циркон", не имеющим аналогов, - это гиперзвуковая система морского базирования, - а также другим вооружением последних поколений", - отметил глава государства.

Он также поблагодарил специалистов оборонно-промышленного комплекса, которые разработали и серийно начали производить это уникальное оружие.

Фрегат "Адмирал Горшков" был принят в состав ВМФ в 2018 году. В 2021-м году его доработали для применения гиперзвуковых ракет "Циркон".

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