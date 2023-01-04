ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин поучаствовал в церемонии выхода на службу фрегата с "Цирконами"

13:55
  • среда
  • 04 января 2023

"Адмирал Горшков" был принят в состав ВМФ в 2018 году

Перед выходом фрегата "Адмирал Горшков" в дальний морской поход президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции заслушал доклады министра обороны Сергея Шойгу и командира фрегата Игоря Крохмаля. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Сегодня у нас важное, если не сказать знаменательное, событие: фрегат "Адмирал Горшков" начинает дальний морской поход. Но здесь ничего необычного нет: это обычное дело, но на этот раз корабль оснащён новейшим гиперзвуковым ракетным комплексом "Циркон", не имеющим аналогов, - это гиперзвуковая система морского базирования, - а также другим вооружением последних поколений", - отметил глава государства.

Он также поблагодарил специалистов оборонно-промышленного комплекса, которые разработали и серийно начали производить это уникальное оружие.

Фрегат "Адмирал Горшков" был принят в состав ВМФ в 2018 году. В 2021-м году его доработали для применения гиперзвуковых ракет "Циркон".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Экипаж фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Горшков"
Экипаж фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Горшков"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.