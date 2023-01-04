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Московские врачи за две недели провели в ЛНР почти 700 операций и 1,5 тыс. консультаций

14:57
  • среда
  • 04 января 2023

Москва при этом дает возможность врачам из ЛНР и ДНР повысить квалификацию на базе ведущих столичных медучреждений

За две недели командировки в Луганской народной республике столичные медики провели почти 700 операций и 1,5 тыс. консультаций пациентов, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"На днях в столицу вернулась очередная мультидисциплинарная бригада, в которую входили хирурги разных профилей, анестезиологи-реаниматологи, травматологи-ортопеды, психиатры и другие врачи. Всего около 30 человек", - говорится в сообщении.

Там также уточняется, что сегодня регулярную медицинскую помощь пациентам в ЛНР и ДНР оказывают около 200 московских врачей почти из 30 учреждений городского здравоохранения. Всего столичные медики провели в республиках почти 5,5 тыс. операций и около 15 тыс. консультаций пациентов.

Вместе с тем Москва дает возможность врачам из ЛНР и ДНР повысить квалификацию на базе ведущих столичных медучреждений. В частности, в Научно-исследовательском институте неотложной детской хирургии и травматологии проходят обучение специалисты Луганской республиканской детской клинической больницы.

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