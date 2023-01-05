Заболели ковидом 3274 человека

За сутки в России госпитализирован 721 больной коронавирусом, всего зафиксировано 3 274 случая заражения. С февраля 2020 года выявлено 21 817 113 человек с COVID-19, умерло 393 945 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

В Москве госпитализировано 140 человек, зарегистрировано 1 073 новых больных, всего в столице 3 304 978 инфицированных, скончались 47 548 пациентов.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 11 февраля 2022 года – 203 949 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 3 февраля 2022 года – 26 904 человека.

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