В России госпитализированы с коронавирусом ещё 673 человека

Число больных снижается

За сутки в России госпитализировано 673 больных коронавирусом, всего зафиксировано 3 439 случаев заражения. С февраля 2020 года выявлено 21 820 552 человека с COVID-19, умерло 393 986 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

В Москве госпитализировано 132 человека, зарегистрировано 1 156 новых больных, всего в столице 3 306 134 инфицированных, скончались 47 562 пациента.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 11 февраля 2022 года – 203 949 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 3 февраля 2022 года – 26 904 человека.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"