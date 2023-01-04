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"Газпром" обновил рекорд поставок газа в Китай за сутки

15:29
  • среда
  • 04 января 2023

"Сила Сибири" была запущена в 2019 году

В "Газпроме" сообщили о новом историческом рекорде суточного экспорта газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири", передает РБК.

"Также по просьбе китайских коллег мы 31 декабря, то есть на несколько дней раньше срока, вышли на поставку суточных объемов, предусмотренных контрактом для следующего года. Таким образом, с 1 января 2023 года "Газпром" вышел на принципиально новый уровень поставок газа в Китай", - отметил глава компании Алексей Миллер.

"Сила Сибири" была запущена в 2019 году. В 2021-м "Газпром" поставил по трубопроводу почти 10,4 куб. м газа, в 2023-м планируется поставить 22 млрд куб. м.

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