Синоптики предупредили россиян об аномальном похолодании

На севере ЦФО в ночные часы температура будет понижаться до минус 29-34

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в Центральном федеральном округе ожидается аномально холодная погода.

"6-10 января на большей части территории Центрального федерального округа ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой на 9-17 градусов ниже климатической нормы", - приводит слова метеоролога РИА Новости.

По его словам, в ночные часы температура будет понижаться до минус 21-26 градусов, на севере округа - до минус 29-34.

"Днем преобладающая температура минус 17-22, на севере округа - минус 23-28 градусов", - уточнил Вильфанд.

Как пояснил собеседник агентства, зимой погода считается аномальной, когда оказывается ниже нормы на 7 и более градусов в течение пяти и более дней.

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