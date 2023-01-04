"Знаменательное событие": Путин оценил выход фрегата "Адмирал Горшков" на службу

Президент поблагодарил ученых, инженеров и конструкторов, которые занимаются созданием фрегатов данного класса и вооружения для них

В дальний морской поход по Атлантическому и Индийскому океанам отправился фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков", вооруженный новейшими гиперзвуковыми ракетами "Циркон", которые способны преодолевать любые существующие системы ПВО. Сегодня об этом Владимиру Путину доложил по видеосвязи министр обороны Сергей Шойгу. Глава государства также заслушал доклад командира корабля. В ходе учений экипаж фрегата отработает действия по применению гиперзвукового оружия и крылатых ракет большой дальности.

Торжественный митинг. Напутственные слова командиров перед дальним походом. Впереди у фрегата "Адмирал Горшков" Атлантический и Индийский океаны. А также Средиземное море, где будут выполняться задачи по защите интересов России. На связь с кораблем в этот день выходит и верховный главнокомандующий.

Владимир Путин: "Сегодня у нас важное, если не сказать знаменательное, событие: фрегат "Адмирал Горшков" начинает дальний морской поход. Но здесь ничего необычного нет: это обычное дело, но на этот раз корабль оснащён новейшим гиперзвуковым ракетным комплексом "Циркон", не имеющим аналогов, - это гиперзвуковая система морского базирования, - а также другим вооружением последних поколений".

Особенностью гиперзвуковых ракет "Циркон" является возможность гарантированно преодолевать любые современные системы ПВО и ПРО. Скорость ее полета составляет более девяти Махов, а дальность - свыше тысячи километров. Причем речь идет практически о ювелирной точности. Впрочем, фрегат "Адмирал Горшков" обладает не только этим сверх современным оружием, не имеющим аналогов в мире. Он в принципе способен решать любые задачи, уничтожая противника и в море, и на земле.

Сергей Шойгу: "Основные усилия во время похода будут сосредоточены на противодействии угрозам России, совместном с дружественными странами поддержании регионального мира и стабильности. В ходе учений, тренировок будут отрабатываться действия экипажа по применению гиперзвукового оружия и крылатых ракет большой дальности в различных условиях обстановки".

Четыре года назад "Адмирал Горшков" уже совершал дальний поход, который был первым в его истории. Тогда фрегат в рамках испытаний преодолел 35 тысяч морских миль. Дважды пересекал экватор. И по итогу был признан лучшим кораблем Северного флота в 2019 году. Впрочем, сейчас задачи перед командой стоят совсем другого толка. Отсюда и такая серьезная боевая подготовка.

Игорь Крохмаль, командир фрегата "Адмирал Горшков": "Корабль прошел полный цикл подготовки к походу. На корабль загружен боекомплект ракет комплексов "Циркон", "Калибр", средств противовоздушной обороны, торпедного вооружения и артиллерии. Экипаж корабля готов к выполнению задач боевой службы".

Путин: "Очень рад. Поздравляю вас. Это большая-большая совместная работа, которая завершилась хорошим, ожидаемым нами результатом".

Фрегат "Адмирал Горшков" вошел в состав ВМФ относительно недавно. В июле 2018 на нем был поднят Андреевский флаг. Всего же по плану должно быть создано десять подобных кораблей "адмиральской серии". Два из них уже в строю. Еще два проходят испытания. Четыре фрегата находятся в стадии строительства. А еще два должны заложить в ближайшее время. И как сегодня подчеркнул президент, все задачи по модернизации российского флота будут выполнены в срок.

Путин: "Хочу подчеркнуть: мы будем и дальше развивать боевой потенциал Вооруженных сил, выпускать перспективные образцы оружия и техники, которые будут стоять на страже безопасности России в ближайшие десятилетия. Это перспективное оружие. Хочу пожелать экипажу корабля успехов в службе на благо Родины".

Также президент поблагодарил ученых, инженеров и конструкторов, которые занимаются созданием фрегатов данного класса и вооружения для них. Оно, подчеркнул Путин, способно обеспечить безопасность нашей страны на долгие годы вперед.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр"

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