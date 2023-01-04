В США впервые казнили трансгендера

Казнь прошла в штате Миссури

В американском штате Миссури впервые казнили открыто трансгендерного человека, передает CNN.

Эмбер Маклафлин осудили за убийство в 2003 году, тогда она еще была мужчиной Скоттом Маклафлином. Казнь провели с помощью смертельной инъекции.

В своем последнем заявлении Маклафлин написала, что сожалеет о случившемся, а также назвала себя любящим и заботливым человеком.

Маклафлин был приговорен к смертной казни за убийство и изнасилование своей сожительницы в ноябре 2003 года.

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