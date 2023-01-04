МИД: западные спонсоры Киева не думают останавливаться

Данные действия множат количество жертв и затягивают завершение конфликта

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва удивлена предложениями ряда западных стран о посредничестве по украинскому вопросу. В особенности от тех, кто занял "недвусмысленную и весьма агрессивную антироссийскую позицию, не только поддержали кровавый киевский режим, но и оказывают ему существенную военную и военно-техническую помощь".

"Данные безответственные действия не только множат количество жертв, в том числе среди гражданского населения Донбасса, затягивают завершение конфликта, но и чреваты втягиванием стран НАТО в прямое военное столкновение с Россией. Однако западные спонсоры Киева, среди которых, к сожалению, и Италия, и не думают останавливаться, напротив, наращивают поставки", - добавила спикер внешнеполитического ведомства.

По словам Захаровой, Москва не станет рассматривать Рим в качестве возможного гаранта мирного процесса.

"Было бы лучше, если бы европейские псевдомиротворцы прекратили военную подпитку Киева и сосредоточили свои усилия на более твердой и требовательной работе с президентом Украины Зеленским, который неоднократно озвучивал свое полное неприятие мирного урегулирования конфликта", - заключила дипломат.

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