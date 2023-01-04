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Мантуров совершил полет на новом самолете МС-21

18:40
  • среда
  • 04 января 2023

Вице-премьер посетил производственную площадку ПАО "Ил" - "Авиастар"

Вице-премьер России, глава Минпромторга Денис Мантуров в качестве пассажира совершил полет на новейшем российском самолете МС-21, сообщила пресс-служба правительства.
Названы сроки начала серийного производства самолета МС-21

"В Ульяновск Денис Мантуров прилетел в сопровождении генерального директора ПАО "ОАК" Юрия Слюсаря и генерального директора авиакомпании "Россия" Яна Бурга на новейшем самолете МС-21 в ливрее авиакомпании", - говорится в сообщении.

Также заместитель председателя правительства посетил производственную площадку ПАО "Ил" - "Авиастар", где осмотрел прототип кессона композитного крыла перспективного широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета.

Кроме того, Мантуров ознакомился с ресурсными испытаниями самолетов МС-21 и SSJ-New.

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