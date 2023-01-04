Жертвами удара ВСУ по Васильевке стали пять человек

Ситуация в городе - очень напряженная

ВСУ нанесли удар по Васильевке, сообщил в Telegram врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

"По предварительным данным, в результате артиллерийских ударов вооруженных формирований Украины по мирному городу Васильевка погибли 5 человек, 15 получили ранения разной степени тяжести", - написал он.

Как добавил врио губернатора, ранения получили в том числе четыре сотрудника МЧС, один из спасателей находится в крайне тяжелом состоянии.

Вместе с тем "Известия" со ссылкой на источник пишут, что пострадать могли не менее 25 человек, восемь раненых в тяжелом состоянии.

По словам Балицкого, ситуация в Васильевке напряженная, обстрелы не прекращаются.

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