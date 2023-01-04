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На северо-востоке Сирии обстреляли американскую военную базу

19:30
  • среда
  • 04 января 2023

Пострадавших нет

Расположенная на северо-востоке Сирии военная база США подверглась ракетному обстрелу утром в среду, передают "Известия" со ссылкой на центральное командование американских Вооруженных сил.

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"Две ракеты были выпущены по силам коалиции на объекте поддержки миссии в Коноко на северо-востоке Сирии сегодня", - сказано в сообщении CENTCOM.

Пострадавших в результате атаки нет.

30 декабря обстрелу подверглась военная база США в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. По ней выпустили несколько ракет.

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