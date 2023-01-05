Они приехали разбирать завалы

Вооруженные формирования Украины снова бьют по мирным жителям. Этой ночью радикалы ударили натовским калибром по двум районам Донецка и Горловке.

А накануне в прицеле ВСУ оказалась Васильевка. По уточненным данным, в результате обстрела пять человек погибли, ещё 15 ранены. Среди них четверо сотрудников МЧС, которые прибыли для ликвидации последствий обстрела. Состояние одного из них медики оценивают как крайне тяжёлое. За сутки боевики выпустили по населённым пунктам ДНР более трёх с половиной сотен снарядов.

Тем временем, российские войска успешно отбивают атаки вражеских диверсантов в Херсонской области. 180 боевиков уничтожены за сутки на южно-донецком направлении. Сбиты МиГ-29 и Су-25 воздушных сил Украины, сообщает "ТВ Центр".

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