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Опубликованы кадры боевой работы экипажей Су-34

14:04
  • четверг
  • 05 января 2023

Они выполняют задачи в зоне спецоперации

Кадры боевых вылетов Су-34 в зоне проведения специальной военной операции публикует Минобороны. Экипажи истребителей-бомбардировщиков несут дежурство круглосуточно.

Лётчики ВКС прикрывают наши подразделения при любых метеоусловиях. Су-34 наносят точные удары по наземным целям, а также поражают воздушные объекты противника.

На вооружении - авиационная пушка, ракеты различного класса, бомбы, сообщает "ТВ Центр".

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