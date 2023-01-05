Володин предостерёг Германию от новых антироссийских провокаций

Берлин хочет изъять российские активы

Россия сможет изъять активы Германии и других стран, если Берлин сделает это в отношении российских активов. Антироссийские действия ФРГ фактически развяжут Москве руки, предупредил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Сегодня немецкое правительство решило переложить проблемы, которые создали их предшественники, на нашу страну. С этой целью планируют изъять российские активы для восстановления Украины. Как только такое решение состоится, мы имеем право на аналогичные действия в отношении активов Германии и других государств", - написал Володин у себя в Telegram-канале.

Он указал, что в мире не бывает избирательных решений, правила для всех должны быть одинаковыми. Это касается, в том числе денежных средств и собственности.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса США, Евросоюз, Япония и ещё несколько стран ввели против России масштабные санкции. Ограничения коснулись торговли, банковской сферы, промышленности, военного и космического сотрудничества, энергетики и других секторов экономики.

От этих ограничений сильно пострадали страны Европы – там резко выросли цены на топливо и начался дефицит некоторых товаров. Власти призвали граждан экономить электроэнергию. В США также зафиксированы рекордные цены на бензин, что вызвало недовольство автолюбителей.

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