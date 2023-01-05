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США готовят передачу Украине новой партии военной техники

10:27
  • четверг
  • 05 января 2023

Европа тоже не отстаёт

Белый дом готов объявить о новой военной помощи Киеву. Президент Джо Байден сообщил журналистам о возможности поставок на Украину БМП "Брэдли". Советник по нацбезопасности США Джон Кирби анонсировал очередную партию "Хаймарс".
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Французский лидер Эммануэль Макрон пообещал коллеге Зеленскому колёсные танки AMX-10 RC, чем вызвал критику у себя на родине. Всё больше рядовых французов начинают понимать, кому они обязаны масштабным кризисом в стране - европейским политикам, слепо поддерживающим антироссийский курс США.

На это обратил внимание внук бывшего президента Франции Шарля де Голля. Он отметил, что Вашингтон использует украинский кризис для дестабилизации не только России, но и Старого Света.

У архитекторов кризиса далеко не всё гладко. США на 2023 год эксперты предрекают обвал рынка из-за падения корпоративных доходов и высокий уровень безработицы. Сенатор-республиканец Марко Рубио прямо заявляет: из-за некомпетентности элит США находятся на краю пропасти, сообщает "ТВ Центр".

Казалось бы - Республиканской партии сейчас все карты в руки: нижняя палата Американского конгресса под её контролем. Да только кабинет представителей все никак не может приступить к работе. Не получается выбрать нового спикера, который займёт место Нэнси Пелоси.

Целый век в США не было такого кризиса власти. Ситуация, впрочем, довольно закономерная: слишком уж много в Республиканской партии внутренних противоречий. В частности, нет единства по вопросу поддержки Украины.

Тем временем генсек НАТО Столтенберг призвал в ближайшие месяцы нарастить производство вооружений. Это, по его словам, необходимо не только для того, чтобы снабжать Киев. Государствам-членам военного блока следует также поддерживать собственные запасы, которые, как известно, сейчас у многих почти на нуле.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".  

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