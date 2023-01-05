Евросоюз обеспокоен ситуацией с COVID-19 в Китае

Пекин не передаёт в ВОЗ полные данные о заболевших

Евросоюз настоятельно рекомендует странам ввести обязательное тестирование на коронавирус для всех прибывающих из Китая. Первыми правила ужесточили США, Япония, Южная Корея и Великобритания.

В декабре, когда в КНР был отмечен пик заболеваемости, власти перестали публиковать ежедневные отчеты о числе инфицированных и умерших. По данным агентства "Блумберг", причиной всплеска ковида стало ослабление ограничительных мер.

Именно это вызвало рост смертности. По некоторым данным, она может достигать 25 тысяч человек в сутки. ВОЗ уже потребовала от Пекина оперативно публиковать информацию о ситуации с ковидом в стране. В организации считают, что Китай предоставляет неполные данные по госпитализации и смертности, сообщает "ТВ Центр".

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