Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла высотой 7 километров

МЧС предупреждает жителей об опасности

В новогодние каникулы решил напомнить о себе вулкан Шивелуч на Камчатке. Сегодня утром он выбросил столб пепла на высоту семь с половиной километров.

Шлейф движется в юго-западном направлении вглубь полуострова. Установлен оранжевый код авиационной опасности. По данным МЧС, угрозы жителям нет. Туристическим группам приближаться к вулкану запрещено.

Шивелуч проявляет активность в последние десять лет. За неделю учёные зафиксировали уже второй выброс пепла из огненной горы, сообщает "ТВ Центр".

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