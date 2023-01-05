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Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла высотой 7 километров

10:46
  • четверг
  • 05 января 2023

МЧС предупреждает жителей об опасности

В новогодние каникулы решил напомнить о себе вулкан Шивелуч на Камчатке. Сегодня утром он выбросил столб пепла на высоту семь с половиной километров. 

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Шлейф движется в юго-западном направлении вглубь полуострова. Установлен оранжевый код авиационной опасности. По данным МЧС, угрозы жителям нет. Туристическим группам приближаться к вулкану запрещено.

Шивелуч проявляет активность в последние десять лет. За неделю учёные зафиксировали уже второй выброс пепла из огненной горы, сообщает "ТВ Центр".  

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