Собянин подвёл итоги года в сфере строительства

Введено в строй более 13 миллионов квадратных метров недвижимости

В 2022 году в Москве было введено в строй 13,3 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе 6,9 миллиона квадратных метров жилья. Об этом на своём сайте сообщил Сергей Собянин.

Мэр отметил, что прошлой весной, в разгар санкционной войны, многие предсказывали коллапс на рынке строительства жилья и коммерческой недвижимости. Но ничего подобного не произошло: столичные власти поддержали строительную индустрию, максимально ускорив финансирование городских строек, а правительство России и Центробанк оперативно перезапустили программы льготного ипотечного кредитования.

В прошлом году активно развивалась программа реновации: в новые дома переехали либо заканчивают переселение 100 тысяч жителей расселяемых пятиэтажек, сообщил Собянин.

Он также напомнил о знаковых объектах недвижимости, появившихся в столице. Это - Международный центр самбо и Международный центр бокса в Лужниках, горнолыжный комплекс и уникальная эскалаторная галерея на Воробьёвых горах, исторический стадион "Москвич" в Текстильщиках.

В наступившем году в Москве продолжится активное строительство жилья и социальных объектов: появятся новые школы, детские сады, поликлиники и благоустроенные дома по программе реновации.

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