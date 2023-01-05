В Минобороны представили новых героев СВО

Они самоотверженно сражаются в Донбассе

В Минобороны рассказали о мужестве и героизме участников спецоперации. Мичман Дамба Дашидоржиев с товарищами шесть часов вёл неравный бой с украинскими националистами. При прорыве вражеского окружения, он сумел уничтожить огневую точку боевиков.

Несмотря на контузию, Дамба вытащил из-под огня радикалов трёх раненых сослуживцев, при этом сам от эвакуации отказался. Понеся значительные потери, неприятель отступил.

Гвардии старший матрос Сослан Битаров силами своего отделения организовал контратаку и остановил наступление радикалов на российские позиции. Десять боевиков были ликвидированы. Оборонительный рубеж наших морских пехотинцев удержан, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"