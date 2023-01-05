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Путин обсудил с Эрдоганом Сирию и Украину

12:32
  • четверг
  • 05 января 2023

Президенты провели телефонный разговор

Владимир Путин пообщался по телефону с президентом Турции. Как сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию турецкого лидера, главы государств говорили об урегулировании на Украине, двусторонних отношениях и о ситуации в Сирии.
Эрдоган обсудит с правительством проект газового хаба

Эрдоган сообщил о планах скорейшего завершения дорожной карты газового хаба в Турции и высказался за скорейшее прекращение огня на Украине.

В октябре прошлого года Владимир Путин предложил создать в Турции газовый хаб для поставок топлива в Европу. Сейчас Россия частично экспортирует газ в Евросоюз через Турцию. Российский президент предложил направить туда топливо, ранее поставляемое через Балтийское море по газопроводу "Северный поток".

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

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