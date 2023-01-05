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В Белоруссии сообщили о провокациях на украинской границе

13:25
  • четверг
  • 05 января 2023

Они происходят всё чаще

Погранкомитет Белоруссии заявил об участившихся провокациях с украинской стороны. Последний случай произошёл в пункте упрощенного пропуска Поддобрянка, когда украинскими военнослужащими наводилось оружие в сторону пограничных нарядов Белоруссии.
Совбез Белоруссии не поверил в случайность инцидента с украинской ракетой

Украинские военные показывали оскорбительные и угрожающие жесты, сказал неназванный начальник управления погранконтроля в видео, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Белорусские пограничники на провокации не поддаются и готовы ответить на них. Особое внимание они уделяют наблюдению за небом и подступам к пунктам пропуска.

20 ноября 2022 года сообщалось, что вооружённый человек пересёк границу Белоруссии со стороны Украины. Видеокамера в железнодорожном пункте пропуска Словечно зафиксировала человека с оружием, который зашёл на территорию Белоруссии и что-то искал или устанавливал в снегу.

В начале октября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина устраивает провокации на границе и стянула к ней группировку до 15 тысяч военнослужащих.

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