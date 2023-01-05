Путин обсудил с Темрезовым развитие Карачаево-Черкессии

Президент встретился с главой республики

Сегодня Владимир Путин провёл рабочую встречу с главой Карачаево-Черкессии. Рашид Темрезов доложил президенту о социально-экономической ситуации в регионе.

Наиболее активно идёт развитие в сельском хозяйстве и гидроэнергетике. Растут объёмы промышленного производства. Внедряется модель экономического развития, в которую войдут перспективные проекты в различных областях.

Это позволит создать около 10 тысяч рабочих мест. По словам Темрезова, в республике абсолютный рекорд по темпам ввода жилья, продолжают строить и другие объекты, сообщает "ТВ Центр".

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