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Шольца вынуждают начать поставки танков на Украину

15:57
  • четверг
  • 05 января 2023

Киев выступил с ультиматумом

Французская оппозиция обвинила Эммануэля Макрона в предательстве национальных интересов. Поводом стало решение президента отправить на Украину партию танков, а также невероятный рост цен на электроэнергию. Падения рейтингов по аналогичным причинам пытается избежать немецкий канцлер Шольц, который за свою нерешительность уже получает угрозы из Киева, сообщает "ТВ Центр".
Вашингтону посоветовали "усмирить" Макрона и Шольца

Первые колесные танки, разработанные на Западе, прибудут на Украину уже в ближайшие пару недель. Это будут французские бронеавтомобили, сообщили в администрации президента Макрона. Поставки - как ответ на заявление канцлера Германии Олафа Шольца, не пожелавшего направлять свои "Леопарды", прежде чем танки других стран НАТО не появятся там. В Киеве, где аппетиты с началом нового года только выросли, перешли к угрозам.

Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины: "Если господин Шольц хочет, чтобы немцы воевали под Берлином и под Штутгартом на немецких танках с россиянами, то он может и дальше продолжать эту игру, проводить социологические исследования там, нужно нам давать танки или не нужно".

В США также анонсировали очередной пакет помощи Киеву. Среди всего прочего, ракетный комплекс "Хаймарс" и американские боевые машины. Джо Байден заявил об этом журналистам на взлётной полосе в Кентукки.   Отправку этих БМП обсуждали ещё осенью, но тогда Конгресс не пришёл к единому мнению. А значит, придётся решать вопрос уже в новом составе. Но уже третий день в Палате представителей не получается избрать нового спикера. Главный претендент на должность - Кевин Маккарти - никак не может заручиться поддержкой большинства.

В Лондоне, вынужденные считать последние копейки, чтобы оплатить счета за коммунальные услуги, 40 000 железнодорожников объявили забастовку. На вокзалах в ожидании сотни пассажиров. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ответ разрешил работодателям подавать иски против профсоюзов и увольнять сотрудников, участвующих в стачках. Это коснется не только водителей, но и учителей и медиков, которых и так в стране недостаток.

Елена Макарова, "ТВ Центр". 

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