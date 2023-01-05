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Московские коммунальщики подготовились к аномальным морозам

17:57
  • четверг
  • 05 января 2023

Дежурят аварийные бригады

Резкое похолодание идёт на европейскую часть страны. В Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Уже вечером обещают минус 20 градусов.

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Столичные энергетики начинают поэтапное повышение температуры в системе отопления. На случай непредвиденных ситуаций созданы дополнительные аварийные бригады, подготовлена техника. А сотрудники ЖКХ убирают снег с улиц и борются с гололёдом.

В Ярославской, Ивановской, Владимирской областях также предстоящая декада будет на 10-15 градусов ниже средних климатических значений, сообщает "ТВ Центр".

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