Московские коммунальщики подготовились к аномальным морозам

Дежурят аварийные бригады

Резкое похолодание идёт на европейскую часть страны. В Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Уже вечером обещают минус 20 градусов.

Столичные энергетики начинают поэтапное повышение температуры в системе отопления. На случай непредвиденных ситуаций созданы дополнительные аварийные бригады, подготовлена техника. А сотрудники ЖКХ убирают снег с улиц и борются с гололёдом.

В Ярославской, Ивановской, Владимирской областях также предстоящая декада будет на 10-15 градусов ниже средних климатических значений, сообщает "ТВ Центр".

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