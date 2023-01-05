ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В "Артеке" устроили ёлку для детей участников спецоперации

14:59
  • четверг
  • 05 января 2023

Дети окунулись в сказочную атмосферу

Зимняя сказка на берегу моря. "Артек" подготовил масштабную праздничную программу для детей участников спецоперации. Увлекательное представление, мастер-классы, подарки и самые тёплые воспоминания.
Воспитанники "Артека" собирают оливки для участников СВО

Этот Новый год в Крыму без снега, но в этом тоже есть своё чудо. Можно отпраздновать у подножия гор и на берегу Чёрного моря. К тому же это место ещё Пушкин называл Лукоморьем, так что в "Артеке" – настоящая сказочная атмосфера.

18-метровая украшенная ёлка совсем не теряется среди пальм и кипарисов. На площади Дружбы – танцы, хороводы и любимые персонажи. Рядом раскинулся город мастеров. Здесь можно пострелять из лука, сшить новогоднюю игрушку или нарисовать рождественскую открытку папе на фронт.

Эта ёлка для детей мобилизованных крымчан. На праздник приехали 350 школьников. Для многих это первая поездка в главный лагерь страны. В международном детском центре постарались сделать всё возможное, чтобы даже такое короткое путешествие ничем не отличалось от обычной смены, сообщает "ТВ Центр".

Главный подарок – представление. Его подготовили вожатые и воспитанники "Артека". Получилось с кремлёвским размахом – на сцене 150 участников, яркие декорации, танцы и современная музыка. В стране детства не обошлось и без сладких подарков. А возле ёлки школьники загадывали свои самые заветные желания – чтобы папа скорее вернулся домой.

Никита Васильев, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Новогодняя елка в Артеке
Новогодняя елка в Артеке
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.