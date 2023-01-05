В "Артеке" устроили ёлку для детей участников спецоперации

Дети окунулись в сказочную атмосферу

Зимняя сказка на берегу моря. "Артек" подготовил масштабную праздничную программу для детей участников спецоперации. Увлекательное представление, мастер-классы, подарки и самые тёплые воспоминания.

Этот Новый год в Крыму без снега, но в этом тоже есть своё чудо. Можно отпраздновать у подножия гор и на берегу Чёрного моря. К тому же это место ещё Пушкин называл Лукоморьем, так что в "Артеке" – настоящая сказочная атмосфера.

18-метровая украшенная ёлка совсем не теряется среди пальм и кипарисов. На площади Дружбы – танцы, хороводы и любимые персонажи. Рядом раскинулся город мастеров. Здесь можно пострелять из лука, сшить новогоднюю игрушку или нарисовать рождественскую открытку папе на фронт.

Эта ёлка для детей мобилизованных крымчан. На праздник приехали 350 школьников. Для многих это первая поездка в главный лагерь страны. В международном детском центре постарались сделать всё возможное, чтобы даже такое короткое путешествие ничем не отличалось от обычной смены, сообщает "ТВ Центр".

Главный подарок – представление. Его подготовили вожатые и воспитанники "Артека". Получилось с кремлёвским размахом – на сцене 150 участников, яркие декорации, танцы и современная музыка. В стране детства не обошлось и без сладких подарков. А возле ёлки школьники загадывали свои самые заветные желания – чтобы папа скорее вернулся домой.

Никита Васильев, "ТВ Центр".

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