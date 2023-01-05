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Мишустин отметил важность технологической независимости России

15:23
  • четверг
  • 05 января 2023

Над этим надо работать

Технологическая независимость России - одна из ключевых задач на ближайшие годы. Об этом заявил Михаил Мишустин на встрече с генеральным директором Фонда содействия инновациям Сергеем Поляковым, сообщает "ТВ Центр".
Мишустин поручил защитить российских предпринимателей

Как отметил глава кабмина, научные, технические прорывы - это путь к развитию экономики и качественному изменению жизни наших граждан. И сейчас необходимо поддерживать талантливых молодых людей, активно вовлекать малый бизнес и развивать международное сотрудничество.

"В текущих условиях особенно важно и дальше продвигать отечественную наукоёмкую продукцию, предлагать новые идеи и технологические решения российской промышленности, нашему сектору услуг. Несмотря на санкционное давление, нужно развивать международную кооперацию, в первую очередь с дружественными странами, которых немало", - сказал российский премьер.

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