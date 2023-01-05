Армия России уничтожила экстремистов из "батальона имени Шейха Мансура"

По их позициям в ДНР нанесён удар точным оружием

Российские военные уничтожили в ДНР более 55 экстремистов так называемого батальона имени Шейха Мансура, а также шесть единиц бронетанковой и автомобильной техники. Об этом сообщил на традиционном ежедневном брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Также в ДНР поражены боевая машина реактивной системы залпового огня "Град" и две пусковые установки РСЗО "Ольха", а в Херсонской области уничтожены на огневых позициях три гаубицы Д-20 и две гаубицы Д-30.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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