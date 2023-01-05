McDonald's уходит из Казахстана

Это решение не связано с политикой

Компания McDonald's прекращает работу в Казахстане. Это связано с ограничениями в поставках, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу McDonald’s.

О возобновлении деятельности и сроках открытия новых ресторанов быстрого обслуживания под новым названием будет объявлено в ближайшее время, сообщили в компании.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса компания McDonald's объявила о закрытии своих ресторанов в России и уходе из страны. Позже бизнес компании приобрёл российский предприниматель Александр Говор. Он открыл рестораны под новым брендом "Вкусно – и точка".

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