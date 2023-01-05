Сергей Собянин рассказал о новых социальных объектах Москвы

Мэр подвёл итоги года

В 2022 году в столице ввели в эксплуатацию 54 школы и детских сада, 17 зданий медицинских учреждений, 21 спортивный объект и шесть объектов культуры, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Всего в 2011-2022 годах в Москве построили 900 объектов социальной инфраструктуры. Среди них 526 зданий школ и детских садов, 132 объекта здравоохранения, 178 спортивных объектов и 64 объекта культуры.

Ранее Сергей Собянин на своём сайте подвёл итоги ушедшего года в сфере строительства в Москве. В частности, мэр отметил, что за прошедшие годы в столице до автоматизма был отлажен механизм переселения по программе реновации: утверждена вся необходимая градостроительная документация, сформирована мощная строительная индустрия, подобрано достаточное количество стартовых площадок.

Всё это позволило заметно ускорить программу реновации. В 2023-2025 годах для переселения планируется построить свыше 5,4 миллиона квадратных метров нового жилья, что почти вдвое больше, чем было введено в эксплуатацию в предыдущие годы.

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