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Верх цинизма: Медведев ответил на обращение Госдепа к россиянам

17:24
  • четверг
  • 05 января 2023

Политик предупредил о грозном ответе России

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев жёстко ответил Госдепу после обращения к гражданам России. Он назвал примером цинизма и моральной деградации обращение американских властей, в котором была выражена солидарность с теми, "кто стремится создать более мирное будущее".
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"Госдеп опубликовал елейное обращение к народу России, типа любим всех вас. Это верх цинизма и предел моральной деградации. США тратят десятки миллиардов на войну на Украине, поставляя свое оружие в гигантских масштабах, чужими руками истребляют тысячи людей", - написал политик у себя в Telegram-канале.

Тех, кто составил это обращение, Медведев назвал "первостатейными уродами" и "наследниками рейхсминистра пропаганды Йозефа Геббельса". "Только этот мертворождённый бред уже ни на кого не действует. А ответ на него вы получите не в кабинетной тиши", - предупредил Медведев.

Он напомнил, что накануне к берегам стран НАТО отправился российский военный фрегат "Адмирал Горшков" с боекомплектом гиперзвуковых ракет "Циркон". "Пусть постоит где-то в 100 милях от берега, поближе к реке Потомак. Так что радуйтесь!" - написал зампред Совбеза.

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