Путин позвонил 7-летнему Давиду, чью мечту он исполнил

Мальчик хотел побывать в Академии РВСН

Владимир Путин позвонил Давиду Шмелёву из Ставропольского края. Семилетний мальчик мечтал побывать в Военной академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого. Президент исполнил его желание.

На каникулах семья Шмелевых приехала в столицу. Все побывали в "Москвариуме". Кроме того, всей семье мальчика предстоит сходить на каток. Правда, сам Давид признался, что кататься не умеет, но хочет научиться.

Звонок главы государства застал семью во время визита в академию ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого, сообщает "ТВ Центр".

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