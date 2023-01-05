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Путин позвонил 7-летнему Давиду, чью мечту он исполнил

18:00
  • четверг
  • 05 января 2023

Мальчик хотел побывать в Академии РВСН

Владимир Путин позвонил Давиду Шмелёву из Ставропольского края. Семилетний мальчик мечтал побывать в Военной академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого. Президент исполнил его желание.
Путин позвонил девочке, чью мечту он исполнил

На каникулах семья Шмелевых приехала в столицу. Все побывали в "Москвариуме". Кроме того, всей семье мальчика предстоит сходить на каток. Правда, сам Давид признался, что кататься не умеет, но хочет научиться.

Звонок главы государства застал семью во время визита в академию ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого, сообщает "ТВ Центр".

Акция "Ёлка желаний" приурочена к новогодним праздникам и в этом году проходит в пятый раз. Её цель - подарить радость и ощущение новогоднего волшебства тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

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