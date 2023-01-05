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Минобороны выполнило указание президента о перемирии на Украине

19:41
  • четверг
  • 05 января 2023

Оно вводится на 36 часов с 12:00 6 января

Министерство обороны России передало в войска указание о прекращении огня. "В соответствие с поручением Президента Российской Федерации Министром обороны РФ в войска отданы указания ввести на 36 часов с 12.00 6 января т.г. до 24.00 7 января т.г. режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине", - говорится в сообщении военного ведомства.
Путин поручил Шойгу ввести режим прекращения огня на линии соприкосновения на Украине

Ранее сегодня президент Владимир Путин поручил главе Минобороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине.

"Исходя из того, что в районах боевых действий проживает большое количество граждан, исповедующих православие, призываем украинскую сторону объявить режим прекращения огня и дать возможность им посетить службы в Рождественский сочельник, а также в День Рождества Христова", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Сегодня патриарх Кирилл призвал установить рождественское перемирие в зоне проведения военной операции.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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