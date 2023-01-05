Минобороны выполнило указание президента о перемирии на Украине

Оно вводится на 36 часов с 12:00 6 января

Министерство обороны России передало в войска указание о прекращении огня. "В соответствие с поручением Президента Российской Федерации Министром обороны РФ в войска отданы указания ввести на 36 часов с 12.00 6 января т.г. до 24.00 7 января т.г. режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине", - говорится в сообщении военного ведомства.

Ранее сегодня президент Владимир Путин поручил главе Минобороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине.

"Исходя из того, что в районах боевых действий проживает большое количество граждан, исповедующих православие, призываем украинскую сторону объявить режим прекращения огня и дать возможность им посетить службы в Рождественский сочельник, а также в День Рождества Христова", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Сегодня патриарх Кирилл призвал установить рождественское перемирие в зоне проведения военной операции.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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