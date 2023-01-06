Командующий ВДВ вручил боевые награды на передовой

Их получили настоящие герои

За отвагу и самоотверженность в ходе специальной военной операции. Прямо на передовой высокие государственные награды получили российские десантники, сообщает "ТВ Центр".

Ордена Мужества, медали "За отвагу" и Суворова вручил командующий ВДВ Михаил Теплинский. Он поблагодарил бойцов за героизм, проявленный во время выполнения боевых задач.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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