Российские войска продолжают бои за Артёмовск

Идёт продвижение и на других направлениях

Российские военные продолжают теснить радикалов. На донецком направлении уничтожены десятки боевиков и бронетехника. Постепенно идёт освобождение стратегически важного Артёмовска, который ВСУ используют для обстрелов столицы ДНР.

Задача танкистов - подавить огневые точки противника, которые располагаются в полуразрушенных зданиях. Туман, а значит и плохая видимость - совсем не помеха. Разведка точно указывает координаты, по которым необходимо отработать, сообщает "ТВ Центр".

В результате активных наступательных действий российских военных в Артёмовске и Соледаре украинская армия продолжает нести серьёзные потери. Имеется информация, что для восполнения живой силы и техники началась переброска подразделений из-под Запорожья.

Как сообщают в Минобороны, российская армия нанесла удары по позициям 14 и 95 механизированных бригад ВСУ, которые держали оборону возле Кучеровки и Песчаного в Харьковской области.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".

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