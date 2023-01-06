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Российские войска продолжают бои за Артёмовск

10:10
  • пятница
  • 06 января 2023

Идёт продвижение и на других направлениях

Российские военные продолжают теснить радикалов. На донецком направлении уничтожены десятки боевиков и бронетехника. Постепенно идёт освобождение стратегически важного Артёмовска, который ВСУ используют для обстрелов столицы ДНР. 
Минобороны выполнило указание президента о перемирии на Украине

Задача танкистов - подавить огневые точки противника, которые располагаются в полуразрушенных зданиях. Туман, а значит и плохая видимость - совсем не помеха. Разведка точно указывает координаты, по которым необходимо отработать, сообщает "ТВ Центр".

В результате активных наступательных действий российских военных в Артёмовске и Соледаре украинская армия продолжает нести серьёзные потери. Имеется информация, что для восполнения живой силы и техники началась переброска подразделений из-под Запорожья.

Как сообщают в Минобороны, российская армия нанесла удары по позициям 14 и 95 механизированных бригад ВСУ, которые держали оборону возле Кучеровки и Песчаного в Харьковской области.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".

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