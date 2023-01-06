Стали известны имена новых героев спецоперации

Их назвали в Минобороны России

В Министерстве обороны рассказали о подвигах наших военнослужащих, защищающих Донбасс.

Сержант Алишер Шаукенбаев, находясь под шквальным огнём противника, быстро выбрал необходимые позиции для нанесения ответного удара. Командир отделения РСЗО с товарищами уничтожил вражеские БМП и бронеавтомобиль. Всего же наш артдивизион ликвидировал пять единиц военной техники и большое количество радикалов.

Подполковник Артём Казанцев с группой попал под миномётный обстрел украинских националистов. Несмотря на полученное ранение и контузию, он вывел бойцов в безопасное место, не допустив потерь в своем подразделении. Вскоре позиции радикалов были подавлены огнём нашей артиллерии.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"