Киеву передадут комплексы ПВО

Сегодня Вашингтон заявит о новом транше для Киева. Этот пакет военной помощи станет самым крупным и обойдется США в три миллиарда долларов. Накануне Джо Байден призвал страны Запада сделать всё возможное для Украины. После переговоров лидеров Германии и США, Берлин готов поставить киевскому режиму дополнительную батарею ПВО Patriot.

Тем временем биржевые цены на газ в Европе продолжают снижаться. Зима пока слишком тёплая. Однако всё это никак не отражается на тарифах. Люди как платили много, так и продолжают платить. Причём, это касается не только электричества и отопления, но и водопровода.

Власти, конечно, пытаются сгладить ситуацию, выплачивая субсидии. Однако это не сильно помогает. Рейтинг доверия европейским лидерам продолжает падать. Это касается и Франции, и Австрии, и некогда благополучной Германии, сообщает "ТВ Центр".

Спасибо антироссийским санкциям, а также украинскому конфликту, развязать который европейские политики, судя по недавним признаниям бывшего канцлера ФРГ Меркель, активно помогали. Теперь же за это расплачиваются, в том числе простые жители Евросоюза, чьи власти, похоже, и не думают останавливаться. На Украину идут миллиарды евро поддержки. А также оружие, которое, по словам генсека НАТО, и есть путь к миру.

Того оружия, что на Украину уже отправили, видимо недостаточно. Нужно больше. Франция, например, собирается передать ВСУ партию своих колесных броневиков. А Вашингтон не против направить в зону конфликта свои БМП "Бредли". Однако Киев требует еще и танки от ФРГ и от США.

Запад во главе с США, по сути, цепляется за соломинку, пытаясь сохранить прежний миропорядок. Однако шансов на его сохранение, говорят эксперты, практически нет. Мир уже многополярный и с этим необходимо смириться.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

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